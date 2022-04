Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: cession d'activités aux Emirats et au Bahreïn information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 18:06









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce la vente de ses activités Industriel Marchand situées aux Emirats arabes unis et au Bahreïn au groupe Air Products.



Cette transaction comprend la cession d'ALEMIR (Air Liquide Emirates for Industrial Gases) et les parts d'Air Liquide dans MECD (Middle East Carbon Dioxide).



' Cette cession est non significative sur l'ensemble du périmètre d'Air Liquide dans la zone Afrique Moyen Orient et Inde ' indique le groupe.





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -1.16%