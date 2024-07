Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide: cession d'activités africaines finalisée information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - Conformément à l'accord annoncé le 14 mars, Air Liquide indique avoir finalisé la cession à Adenia Partners Ltd de ses activités dans douze pays en Afrique (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Madagascar, Mali, RDC, Sénégal et Togo).



Avec environ 1.600 collaborateurs en Afrique et 700 millions d'euros investis ces trois dernières années, le groupe 'continuera à y saisir les opportunités de développement qui s'y présentent, notamment dans la transition énergétique, l'hydrogène et la santé'.





Valeurs associées AIR LIQUIDE 165,00 EUR Euronext Paris -0,77%