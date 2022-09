Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Air Liquide: cède des activités en Arabie saoudite information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 18:02

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce la vente de ses activités Industriel Marchand en Arabie saoudite à Abdullah Hashim Industrial Gases & Equipment, une co-entreprise d'Air Products pour son activité Industriel Marchand en Arabie saoudite.



Cette cession est non significative sur l'ensemble du périmètre d'Air Liquide dans la zone Afrique Moyen Orient et Inde.



' Air Liquide est bien positionné pour renforcer sa présence déjà forte dans la région du Conseil de Coopération du Golfe (GCC), et notamment en Arabie saoudite, dans la Grande Industrie et la Santé, et pour saisir les nombreuses opportunités dans les domaines de la transition énergétique et du développement de l'hydrogène bas-carbone ' indique le groupe.