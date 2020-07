Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : BPA en légère croissance au 1er semestre Cercle Finance • 30/07/2020 à 10:10









(CercleFinance.com) - Air Liquide publie un bénéfice net par action en croissance de 1,8% à 2,29 euros au titre des six premiers mois de 2020, et une marge opérationnelle de 17,6%, en amélioration de 100 points de base (+50 points de base hors effet énergie) malgré la baisse d'activité. Le chiffre d'affaires s'établit à 10.273 millions d'euros, en baisse limitée de 3,2% sur une base comparable, 'prouvant la résilience du modèle d'affaires, alors que la pandémie Covid-19 a touché l'ensemble des activités et des géographies'. 'Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser un résultat net proche de celui de 2019, à taux de change constant', affirme Benoît Potier, le PDG du groupe de gaz pour l'industrie et la santé.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +0.28%