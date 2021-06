Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : annonce plusieurs nominations Cercle Finance • 01/06/2021 à 18:17









(CercleFinance.com) - Pascal Vinet, membre du Comité exécutif du Groupe est nommé Directeur Europe Industries et Afrique/Moyen-Orient & Inde. Il sera également chargé de la fonction Sécurité au niveau Groupe. Marcelo Fioranelli est nommé Directeur Général d'Airgas, Inc. à compter du 1er Juillet 2021. En 2019, Marcelo Fioranelli a pris la responsabilité des branches d'activité Industriel Marchand, Grande Industrie et Santé pour le Pôle Amériques, supervisant également les gros projets d'investissement, ainsi que les fonctions achats, et Digital & IT.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +0.39%