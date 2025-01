Air Liquide, Alstom, Maurel et Prom ... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Air Liquide

Moins d'un an après le lancement de sa solution pour les acteurs de la santé, Air Liquide a déjà signé en 2024 des contrats avec 19 hôpitaux et cliniques de six pays d'Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas). Air Liquide Healthcare annonce également un premier contrat signé au Brésil avec un hôpital de Sao Paulo pour la fourniture d'oxygène et d'azote certifiées bas carbone.

Alstom

Alstom, spécialiste la mobilité durable et intelligente, fournira à la Métropole Européenne de Lille (MEL) quinze rames supplémentaires de métro automatique de nouvelle génération de 52 mètres de long, pour un montant d'environ 210 millions d'euros. Ces nouvelles rames viendront compléter le premier lot de 27 rames qui avait déjà été commandées par la MEL (équipées du système de signalisation et de pilotage automatique Urbalis Fluence, à la pointe de la technologie).

Bigben

Le groupe présent dans l'édition de jeux vidéo, les accessoires mobiles et gaming et les produits audio dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Carrefour

Carrefour a procédé avec succès au placement d'une émission obligataire dite Sustainability-Linked pour un montant total de 500 millions d'euros. Celle-ci est indexée sur deux objectifs : le premier est lié aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre, sur les Scope 1 et 2 ; le deuxième concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux achats de biens et de services (Scope 3). "Cette émission a été sursouscrite près de 6 fois, démontrant une nouvelle fois la grande confiance de la communauté financière dans la qualité de la signature Carrefour", signale le groupe.

Egide

Le spécialiste des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles précisera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Elior

Elior annonce avoir lancé une offre d'obligations senior à taux fixe à échéance 2030 d'un montant en principal total de 500 millions d'euros. Les nouvelles obligations seront pari passu avec les autres emprunts senior de la société, y compris sa nouvelle ligne de crédit renouvelable. La société conclura également une nouvelle ligne de crédit renouvelable d'un montant de 430 millions d'euros à l'issue de l'Offre d'Emission des Nouvelles Obligations et annulera son accord de lignes de crédit seniors existant.

Genoway

La biotech spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives indiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre .

Icade

Icade et Predica, filiale assurance vie de Crédit Agricole Assurances, ont signé un accord pour procéder à un échange de titres détenus par Icade dans Præmia Healthcare contre des titres de Predica dans la société Future Way, propriétaire d'un actif de bureaux "well-positioned" à Lyon, et dont Icade est déjà l'associé majoritaire à 52,75%. Le groupe immobilier souligne que cette opération s'inscrit dans les objectifs de son plan stratégique ReShapE.

Maurel et Prom

Maurel & Prom S.A. annonce la conclusion d'une lettre d'intention avec NG Energy International Corp, société cotée sur le TSX Venture Exchange de Toronto, en vue d'acquérir une participation opérée de 40 % dans le permis gazier de Sinu-9 en Colombie, pour une contrepartie de 150 millions de dollars à la date d'effet économique du 1er février 2025. Conformément à la lettre d'intention, les parties ont convenu de faire de leur mieux pour conclure rapidement un accord définitif conforme à la lettre d'intention.

Oeneo

Le spécialiste en tonnellerie et bouchage du vin communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Poujoulat

Le spécialiste des conduits de cheminée présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Poxel

Poxel annonce que les ventes nettes de Twymeeg au Japon ont atteint 5 milliards de yens (30,6 millions d'euros) au cours de l'exercice fiscal 2024 de Sumitomo Pharma, rendant Poxel éligible à des redevances nettes positives sur les ventes nettes du produit et à un paiement basé sur les ventes de 500 millions de yens.