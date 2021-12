Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: allié à IVECO pour la mobilité hydrogène information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 09:05









(CercleFinance.com) - Air Liquide et IVECO, la marque de véhicules utilitaires de CNH Industrial, annoncent avoir signé un protocole d'accord pour développer la mobilité hydrogène en Europe, en s'appuyant sur les compétences complémentaires des deux entreprises.



Le premier apportera notamment son expertise de l'hydrogène sur toute la chaîne de valeur, de la production à la distribution en passant par le stockage, et le second son expérience en tant que fournisseur de solutions avancées de transport durable.



Les deux groupes alloueront des moyens et des ressources pour étudier le développement de poids lourds électriques à pile à combustible effectuant de longues distances, ainsi que le déploiement de stations d'hydrogène renouvelable ou bas carbone.





