Air Liquide: adopte une charte élaborée avec WWF France

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce l'adoption d'une charte interne, définie en collaboration avec divers experts du domaine et le WWF France, visant à mettre en place une méthodologie complète d'évaluation de la durabilité.



Grâce à ce travail collaboratif, Air Liquide dispose désormais d'indicateurs de performance en durabilité intégrés dans sa gouvernance d'investissement et d'une feuille de route claire comprenant les principes fondamentaux que chaque projet doit suivre dans son développement.



Dans ce cadre, Air Liquide a adopté une démarche proactive d'amélioration continue vers une production de biométhane plus durable pour limiter les impacts environnementaux potentiels sur ses écosystèmes.







