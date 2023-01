Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: achat d'énergie renouvelable en Afrique du Sud information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 09:30









(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé mardi avoir signé avec la société pétrochimique sud-africaine Sasol un premier contrat de long terme visant à approvisionner un site en énergie renouvelable.



Les deux groupes disent avoir conclu avec Enel Green Power deux contrats de long terme (PPA) portant sur la fourniture en énergie renouvelable du site Sasol de Secunda, en Afrique du Sud, où Air Liquide exploite le plus grand site de production d'oxygène au monde.



Pour mémoire, le fabricant de gaz industriels avait racheté à Sasol les unités de production d'oxygène du site de Secunda, qu'il exploite depuis 2021 dans le cadre d'un contrat de fourniture à long terme.



Ces PPAs - d'une capacité totale de 220 MW - sont les premiers signés dans le cadre d'un appel d'offres lancé conjointement par les deux groupes avant l'objectif de sécuriser une capacité totale de 900 MW d'énergie renouvelable.



Sur ce chiffre, 500 MW sont destinés à Sasol et 400 MW à Air Liquide.



Ce projet doit contribuer à la décarbonation du site de Secunda, qui s'est donné comme objectif de réduire de 30% à 40% ses émissions de CO2 associées à la production d'oxygène d'ici à 2031.





