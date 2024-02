Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide: accord renouvelé avec Dow pour un site allemand information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 09:52









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce avoir renouvelé avec le groupe de chimie Dow leur accord de fourniture de gaz industriels pour le site de Stade, l'un des plus grands sites de production de chimie au sein du Land de la Basse-Saxe en Allemagne.



Le groupe français fournira des gaz industriels dans le cadre d'un accord de long terme et investira près de 40 millions d'euros pour moderniser ses actifs. Cela permettra d'accroître leur efficacité opérationnelle et de réduire leurs émissions de CO2.



'Cet investissement est en ligne avec le plan stratégique ADVANCE d'Air Liquide, qui prévoit notamment de réduire d'un tiers les émissions de carbone du groupe à l'horizon 2035', précise Emilie Mouren-Renouard, directrice du pôle Europe Industries.





