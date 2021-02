Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : a vendu ses activités en Grèce à SOL Group Cercle Finance • 16/02/2021 à 17:58









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce la vente de ses activités en Grèce à SOL Group. Cette transaction inclut les sociétés Air Liquide Hellas (ALH) et Vitalaire Hellas. Les 104 employés d'Air Liquide dans le pays sont désormais des employés de SOL. ' Ce désinvestissement illustre la stratégie d'Air Liquide de revue régulière de son portefeuille d'activités afin d'accroître sa présence dans des régions clés, pour renforcer sa densité géographique, et dès lors sa performance ' indique le groupe.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -0.82%