Air Liquide : a signé un nouveau contrat en Chine Cercle Finance • 09/07/2021 à 09:01









(CercleFinance.com) - Air Liquide a signé un nouveau contrat d'approvisionnement de long terme en gaz industriels à Zhangjiagang City, dans la province de Jiangsu, en Chine. Le contrat a été signé avec Jiangsu Shagang Group, la plus grande entreprise sidérurgique privée de Chine et parmi les 5 leaders mondiaux. Air Liquide va investir environ 100 millions d'euros dans la construction d'une unité de séparation des gaz de l'air (ASU). Conçue pour utiliser de l'énergie bas-carbone, cette unité de pointe permettra à terme de réduire considérablement les émissions de CO2. Cette nouvelle ASU produira également du krypton et du xénon pour répondre à la demande croissante de l'industrie Electronique, ainsi que d'autres gaz pour notre activité Industriel Marchand en Chine.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +1.93%