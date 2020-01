Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : a renouvelé son partenariat avec Solidia Cercle Finance • 27/01/2020 à 18:04









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce avoir renouvelé son partenariat avec Solidia Technologies. Cette société développe des solutions qui permettent de réduire l'empreinte environnementale du béton préfabriqué. Air Liquide est le fournisseur privilégié de Solidia en CO2 et en matériel utilisé pour son injection. Airgas aux Etats-Unis, filiale d'Air Liquide, fournit le dioxyde de carbone en récupérant et purifiant le CO2 émis par d'autres industries. Le béton Solidia est déjà en phase de développement commercial. Matthieu Giard, Vice-Président, membre du comité exécutif du groupe Air Liquide et Directeur de la branche d'activité Industriel Marchand, a déclaré: 'Basée sur une utilisation innovante du CO2, cette technologie constitue une solution particulièrement intéressante pour réduire l'empreinte carbone du béton préfabriqué'.

