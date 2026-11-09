Air Liquide a réalisé une émission obligataire multi-tranches de 390 mlns de CHF

Air Liquide AIRLQU.UL :
* A RÉALISÉ AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE MULTI-TRANCHES DE 390 MILLIONS DE CHF
* L'OPÉRATION EST DIVISÉE EN TROIS TRANCHES AVEC DES MATURITÉS DE 3, 6 ET 9 ANS, À UN TAUX D'INTÉRÊT MOYEN PONDÉRÉ DE 1,22% PAR AN
* LE PRODUIT NET DE L'ÉMISSION SERA UTILISÉ POUR FINANCER LES BESOINS GÉNÉRAUX DU GROUPE (GENERAL CORPORATE PURPOSES)
Texte original nFWN46Q2JW
Pour plus de détails, cliquez sur AIRLQU.UL
(Rédaction de Gdansk)
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