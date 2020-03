AIR LIQUIDE a levé un milliard d'euros sur le marché obligataire

(AOF) - Air Liquide a réalisé une émission obligataire d'un milliard d'euros deux tranches. La première tranche, de 500 millions d'euros, est d'une durée de cinq ans et offre un rendement de 1,022%. La seconde tranche, du même montant, offre un rendement de 1,47%, mas sur 10 ans. Les fonds levés permettront au groupe de refinancer par anticipation les échéances obligataires de juin 2020, et de continuer à financer de manière durable sa croissance à long terme, et ce dans des conditions très compétitives.

Fabienne Lecorvaisier, directeur général adjoint en charge des Finances, a déclaré: " Dans un contexte perturbé et marqué par de nombreuses incertitudes, ce succès démontre que la résilience du modèle d'affaires d'Air Liquide est bien comprise par les marchés et nous permet de disposer d'une réserve de liquidités pour faire face sereinement à la situation actuelle".

