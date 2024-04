Air Liquide a finalisé son rachat d'action pour 170 millions d'euros

(AOF) - Air Liquide annonce avoir finalisé l'accord de rachat d'actions annoncé le 21 février 2024 : le groupe a racheté 905000 de ses propres actions (représentant 0,17 % du capital social en au 31 décembre 2023) pour un montant total final d'achat de 170,59 millions d’euros. Le spécialiste des des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé précise que les actions rachetées en vertu de cet accord seront pour partie annulées par la société et pour partie affectées à la mise en œuvre de plans d'intéressement à long terme.

