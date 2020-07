Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : a finalisé la cession de CRYOPDP Cercle Finance • 30/07/2020 à 17:55









(CercleFinance.com) - Air Liquide a finalisé la cession de sa filiale CRYOPDP à la société de capital-investissement française Hivest Capital Partners. ' Cette décision correspond à la stratégie d'Air Liquide de révision régulière de son portefeuille d'actifs afin de se concentrer sur les activités ou territoires clefs du Groupe et ainsi maximiser ses performances ' indique la direction.

