Air Liquide: 380 millions de dollars d'obligations rachetées

(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé mercredi soir avoir consacré plus de 380 millions de dollars au rachat de deux séries d'obligations libellées en billets verts.



Au moment de l'expiration de son offre, lundi soir, le groupe avait mis la main sur un montant principal maximal cumulé de 315 millions de dollars américains d'obligations portant intérêt au taux de 2,50% et arrivant à échéance en 2026.



Le producteur de gaz industriels a par ailleurs racheté l'équivalent d'un montant principal maximal cumulé de 67,7 millions de dollars d'obligations portant intérêt au taux de 3,50% et arrivant à échéance en 2046.



Air Liquide précise avoir racheté les obligations valablement apportées dans le cadre des offres de Rachat dans leur intégralité, sans aucun prorata.





