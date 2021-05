Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : 1ère émission obligataire verte de 500 ME Cercle Finance • 19/05/2021 à 17:55









(CercleFinance.com) - Air Liquide a réalisé avec succès sa première émission obligataire verte, avec une levée de 500 millions d'euros. Cette émission est dédiée au financement et refinancement de plusieurs projets de développement durable, notamment dans l'hydrogène, le biogaz et l'oxygène. ' Les fonds levés viendront se substituer aux échéances obligataires de Septembre 2021, et continueront à financer de manière durable la croissance à long terme du groupe dans des conditions très compétitives ' indique le groupe.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -0.71%