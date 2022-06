Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : 127E, un point d'entrée ? information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 12:41









(CercleFinance.com) - Air Liquide c'est une des valeurs qui a le moins baissé depuis le 5 janvier, non seulement au sein du CAC40 mais en Europe (-6% depuis le 1er janvier)... et le titre s'est même offert le luxe d'inscrire son sommet historique le 6 juin dernier.



Le titre rebondit sur 127E à l'issue d'une rare séquence de 10 séances de repli sur une série de 11 (partant de 151E) : serait-ce un point d'entrée ?

Ce niveau des 127E n'a d'ailleurs été atteint graphiquement que grâce à l'effet mécanique de l'attribution d'une action gratuite.



Le titre semble avoir repris appui sur un support oblique unissant 3 précédents points bas : 100E le 14 mai 2020, 113E le 5 mars 2021, 125E le 8 mars 2022.

La prochaine résistance se situerait vers 139E (50% de retracement de la r récente baisse)





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +2.15%