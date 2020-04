Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : 11 contrats long terme au 1er trimestre Cercle Finance • 22/04/2020 à 08:57









(CercleFinance.com) - Après une année 2019 record, avec 40 contrats à long terme de production sur site, Air Liquide annonce que sa branche d'activité industriel marchand a signé 11 nouveaux contrats de long terme au cours du premier trimestre. Signés avec les grands clients de sa branche d'activité, ces accords de longue durée garantissent un approvisionnement pendant au moins 10 ans. Les unités de production de gaz sur site sont installées, opérées et entretenues directement sur les sites des clients.

