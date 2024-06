Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide : -10% sur ses sommets, teste l'oblique des 160E information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 14:28









(CercleFinance.com) - Air Liquide rétrograde de -10% sur ses sommets et teste l'oblique des 160E: la consolidation est 'standard' et un rebond sur le support oblique moyen terme des 160E semble constituer une 'opportunité technique' intéressante.

Mais la cassure des 160E déboucherait sur une correction plus appuyée avec le 'gap' des 156,14E du 2 février 2024 puis celui des 114,04E (du 26/10/2023) en ligne de mire.





Valeurs associées AIR LIQUIDE 160.40 EUR Euronext Paris +0.70%