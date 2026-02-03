Air India vérifie les interrupteurs de carburant de ses Boeing Dreamliners, selon une note de service

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du courriel sur les inspections, le contexte à partir du paragraphe 2) par Abhijith Ganapavaram et Aditya Kalra

Air India a commencé à vérifier les interrupteurs de carburant de ses Boeing BA.N Dreamliner, après qu'un de ses pilotes a signalé un possible défaut du mécanisme sur l'un des avions long-courriers, selon une note interne examinée par Reuters.

Les vérifications n'ont révélé aucun problème jusqu'à présent et ne nécessiteront pas l'immobilisation de la flotte, a déclaré une source ayant une connaissance directe de l'affaire. La compagnie, détenue par Tata Group et Singapore Airlines, possède une flotte de 33 Boeing 787, selon Flightradar24.

L'équipe technique de la compagnie aérienne a transmis le dossier à Boeing pour une "évaluation prioritaire" après la découverte d'un défaut potentiel de commutation sur un avion, a déclaré Manish Uppal, responsable des opérations aériennes, dans la note envoyée par courrier électronique. Boeing a déclaré lundi qu'il soutenait l'examen de la compagnie aérienne.

Un porte-parole d'Air India n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Air India a déclaré lundi qu'elle avait immobilisé un Dreamliner après que le pilote a signalé un problème possible avec le commutateur de contrôle du carburant de son avion.

Les commutateurs de carburant ont été au cœur de l'accident survenu l'année dernière à l'avion Dreamliner d'Air India , qui a tué 260 personnes dans l'État du Gujarat, ce qui a entraîné une surveillance plus étroite de la part de la compagnie aérienne. Les interrupteurs régulent le flux de kérosène dans les moteurs d'un avion.

Ils sont utilisés par les pilotes pour démarrer ou arrêter les moteurs au sol ou pour arrêter ou redémarrer manuellement les moteurs en cas de panne pendant un vol.