Air India immobilise un Boeing Dreamliner après que le pilote a signalé un problème au niveau de l'interrupteur de contrôle du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise pour corriger le formatage)

Air India a annoncé lundi qu'elle avait immobilisé l'un de ses Boeing BA.N Dreamliners après qu'un de ses pilotes eut signalé un problème avec le commutateur de contrôle du carburant, qui est au centre d'une enquête en cours sur un accident d'avion mortel survenu l'année dernière.

"Nous avons immobilisé l'avion en question et impliqué l'équipementier afin que les préoccupations du pilote soient examinées en priorité", a déclaré la compagnie aérienne, ajoutant que l'affaire avait été communiquée à l'autorité indienne de régulation de l'aviation.

Boeing et le ministère indien de l'aviation civile, qui abrite l'autorité de régulation de l'aviation, n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le transporteur SAIL.SI , propriété du groupe Tata et de Singapore Airlines, fait l'objet d'un examen minutieux depuis l'accident d'un Dreamliner en juin de l'année dernière, qui a fait 260 morts.

Air India a déclaré lundi qu'elle avait vérifié les interrupteurs de contrôle du carburant sur tous les Boeing 787 de sa flotte après une directive de l'autorité de régulation l'année dernière, et qu'elle n'avait trouvé aucun problème.

Un enregistrement du dialogue entre les deux pilotes de l'avion d'Air India du 12 juin suggérait que le commandant de bord a

coupé le flux de carburant vers les moteurs de l'avion, a déclaré l'année dernière à Reuters une source informée de l'évaluation préliminaire des preuves par les autorités américaines.