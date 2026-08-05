Air India fait appel à un spécialiste éthiopien de l'aviation pour mener à bien son redressement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 3, 8 et 13, des commentaires du président de Tata Sons aux paragraphes 11 et 12, ainsi que du contexte et des informations complémentaires tout au long du texte)

* Gebremariam succède à Campbell Wilson, qui quittera ses fonctions le 30 septembre après avoir démissionné en avril

* Le groupe Air India a enregistré une perte record de plus de 2 milliards de dollars (XX milliards d'euros) au cours de l'exercice 2025-2026, selon un rapport de Singapore Airlines

* Le président de Tata Sons estime que le redressement d’Air India pourrait prendre jusqu’à une décennie

par Chandini Monnappa et Mridula Kumar

Air India a nommé mercredi l’ancien directeur général d’Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, au poste de directeur général, faisant ainsi appel à un vétéran du secteur pour mener à bien son redressement dans un contexte de surveillance réglementaire accrue suite au crash mortel de l’année dernière .

Cette nomination met fin à la recherche d’un directeur général qui a duré plusieurs mois pour la compagnie déficitaire, alors qu’elle traverse sa période la plus difficile depuis son retour dans le giron du groupe Tata en 2022.

"Il faut quelqu’un doté d’un ensemble particulier de compétences et d’expérience pour gérer une situation aussi complexe", a déclaré John Strickland, analyste indépendant spécialisé dans l’aviation, ajoutant que M. Gebremariam était un "excellent" choix pour diriger une compagnie aérienne confrontée à de multiples défis. M. Gebremariam a fait d’Ethiopian Airlines la plus grande compagnie aérienne d’Afrique et l’a aidée à surmonter deux crises majeures: la pandémie de COVID-19 sans aide gouvernementale et le crash mortel d’un Boeing BA.N 737 MAX en 2019.

Au cours de son mandat, le chiffre d’affaires de la compagnie aérienne a plus que quadruplé, tandis que sa flotte a presque triplé.

UNE TÂCHE ARDUE M. Gebremariam succède à Campbell Wilson alors que la compagnie aérienne est aux prises avec des pertes et un redressement ambitieux, rendu encore plus difficile par le crash de l’année dernière qui a coûté la vie à 260 personnes et intensifié la surveillance réglementaire et opérationnelle.

M. Wilson a passé quatre ans à piloter le redressement d’Air India après le rachat par Tata, supervisant la fusion avec Vistara, la refonte de la marque et la modernisation de la flotte.

"Certains des fruits des efforts de M. Wilson commençaient tout juste à se faire sentir lorsque ce malheureux accident s’est produit; il reste encore du travail à accomplir", a déclaré M. Strickland. "Mais M. Gebremariam arrive avec une bonne combinaison de son expérience personnelle et de bases très solides."

M. Wilson a démissionné en avril, près d’un an après l’accident mortel, alors qu’Air India continuait d’enregistrer des pertes. Il quittera ses fonctions le 30 septembre, à l’issue de son préavis. Le groupe Air India a enregistré une perte record de plus de 2 milliards de dollars (XX milliards d'euros) au cours de l’exercice 2025-2026, selon le rapport annuel de son actionnaire Singapore Airlines. Singapore Airlines SIAL.SI détient environ 25% d’Air India, le reste étant détenu par Tata Sons. "Après avoir mené à bien la phase initiale de stabilisation, d’intégration et de mise en place des engagements relatifs à la flotte sous la direction de M. Campbell, Air India entre désormais dans une phase cruciale de mise en œuvre et d’expansion", a déclaré mercredi N. Chandrasekaran, président de Tata Sons. Dans le rapport annuel d’Air India publié la semaine dernière, il a indiqué que le redressement de la compagnie aérienne pourrait prendre jusqu’à une décennie, soulignant l’ampleur du défi auquel est confronté son nouveau directeur général.

"Il ne s’agira pas d’un changement spectaculaire du jour au lendemain simplement parce qu’il y a un nouveau patron. Cela prendra encore du temps, mais Tewolde Gebremariam est mieux armé que n’importe quel autre candidat théorique pour ce poste", a déclaré M. Strickland.