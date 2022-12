Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France: une résolution sur la limite d'âge du Président information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 18:45









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration du Groupe a décidé aujourd'hui de soumettre à l'Assemblée Générale de 2023 une résolution modifiant l'article 26 des statuts d'Air France-KLM.



Cette résolution porte sur la limite d'âge du Président du Conseil d'administration. Elle permet lorsque cette limite est atteinte en cours de mandat que ce dernier puisse continuer à exercer ses fonctions de Président du Conseil d'administration jusqu'au terme de son mandat d'administrateur.



Le Conseil d'Administration a par ailleurs décidé que dans cette hypothèse, les fonctions de Mme Anne-Marie Couderc en tant que Présidente du Conseil d'Administration d'Air France-KLM seront prolongées jusqu'au terme de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale 2024 devant approuver les comptes de l'année 2023.



Le Conseil d'Administration a souligné que cette modification permet pour l'avenir d'assurer la cohérence au sein du Conseil en alignant la durée du mandat du Président du Conseil sur celle de son mandat d'administrateur.





Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris +2.32%