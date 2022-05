Air France: une nouvelle cabine de voyage La Première information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 17:31

(CercleFinance.com) - Air France annonce aujourd'hui travailler à la conception d'une cabine de voyage La Première totalement inédite.



Entré dans sa phase de design, ce nouveau concept sera dévoilé durant la saison hiver 2023/2024.



La future cabine entend être la plus longue du marché et proposer jusqu'à 3 espaces de vie modulables et totalement privatifs : un siège, une méridienne et un lit entièrement plat. Elle sera proposée sur un nombre d'appareils plus important qu'actuellement.



' Même au plus fort de la crise Covid, nous avons pu observer l'attractivité d'une telle offre pour nos clients, particulièrement sur l'axe nord-atlantique, sur lequel le taux d'occupation en cabine La Première est aujourd'hui plus élevé qu'en 2019 ' a déclaré Benjamin Smith, Directeur Général d'Air France-KLM.