Air France : suspend tous ses vols sur la Chine

(CercleFinance.com) - La compagnie a ainsi décidé de suspendre aujourd'hui tous ses vols réguliers à destination et en provenance de la Chine continentale jusqu'au 9 février 2020.

' Air France assurera des vols spéciaux de et vers Shanghai et Pékin avec des équipages volontaires à partir du jeudi 30 janvier afin d'assurer le vol retour de ses clients et de ses salariés ' indique le groupe.

Le 22 janvier 2020 Air France avait déjà suspendu jusqu'à nouvel ordre tous les vols à destination de Wuhan.

' La priorité d'Air France est d'assurer la santé et la sécurité de ses clients et de ses personnels en France et à travers le monde ' rajoute la direction.