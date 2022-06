Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France : sur la trajectoire d'une 'penny stock' ? information fournie par Cercle Finance • 23/06/2022 à 14:38









(CercleFinance.com) - Air-France confirme la cassure franche et massive du précédent plancher historique des 1,44E du 28 octobre 2020: le cours La dernière série d'oscillations entre 2,40 et 1,85E induisait un objectif de 1,30E mais le titre s'enfonce vers 1,22E et se trouve sur la trajectoire d'une 'penny stock' avec une perte de -42% en 1 mois.

A ce rythme, le titre aura rejoint les 1,00E d'ici la fin du mois (le jeudi 30, encore 5 séances).





Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -5.48%