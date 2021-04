Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France : succès de son augmentation de capital Cercle Finance • 19/04/2021 à 17:57









(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce le succès de son augmentation de capital d'un montant d'environ 1,036 milliard d'euros après exercice intégral de la clause d'extension. L'Augmentation de Capital se traduit par l'émission de 213 999 999 actions nouvelles à un prix par action de 4,84 euros, soit environ 50% du capital existant de la Société. Le produit de l'Augmentation de Capital sera affecté au renforcement des fonds propres d'Air France. ' Le succès de notre augmentation de capital et le soutien renouvelé de nos principaux actionnaires témoignent de la confiance des investisseurs dans les perspectives du Groupe, dont la solidité financière est renforcée grâce à ces premières mesures de recapitalisation. ' a déclaré le directeur général du Groupe Air France-KLM, Benjamin Smith.

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris +1.00%