Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France: signe des contrats pour du carburant durable SAF information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 15:31









(CercleFinance.com) - Air France-KLM renforce ses engagements en matière de développement durable et signe d'importants contrats d'achat de carburant d'aviation durable (SAF).



Les accords signés prévoient la fourniture d'un volume total de 1,6 million de tonnes de carburant d'aviation durable entre 2023 et 2036, évitant ainsi l'émission de 4,7 millions de tonnes de Co2 par rapport à l'utilisation de carburants fossiles.



Le groupe a signé un accord avec Neste pour la fourniture d'1 million de tonnes de SAF sur la période 2023 à 2030 et DG Fuels pour la fourniture de 600 000 tonnes sur la période 2027 à 2036.



Le Groupe vise à réduire ses émissions de CO2 par passager/km de 30% d'ici 2030 par rapport à 2019.



La génération actuelle de SAF peut être fabriquée à partir d'huiles de cuisson usagées, de déchets ou de résidus agricoles et forestiers. À l'avenir, des carburants d'aviation synthétiques durables seront également disponibles, fabriqués à partir d'hydrogène et de carbone capturé dans l'atmosphère.





Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris +1.20%