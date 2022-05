Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France : s'enfonce logiquement sous les 4E information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 13:19









(CercleFinance.com) - Air-France (-9%) s'enfonce logiquement sous les 4E: les cours s'ajustent suite à l'annonce du lancement d'une augmentation de capital de près de 2,26MdsE, qui se soldera par l'émission de 1,93 million d'actions nouvelles au prix nominal 1,17E par titre.

Le retracement des 3,75E (plancher du 12 mai 2022 puis 19/07 et 15/09/2021) semble imminent et il ne serait pas absurde d'aller reprendre appui sur les 3,65E du 30/11/2021.





Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -12.35%