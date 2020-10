Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France : replonge de -5% vers 2,70E Cercle Finance • 29/10/2020 à 09:51









(CercleFinance.com) - Air-France replonge de -5% vers 2,70E: la franche cassure du plancher historique des 2,82E du 30/08 (fixing d'ouverture) préfigure une accélération baissière en direction de 2,30E (règle du balancier en sortie de 'flag' 2,80/3,29E).

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -2.13%