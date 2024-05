Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France : repasse la barre des 10E information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 10:31









(CercleFinance.com) - Air France (+4% vers 10,38E) repasse la barre des 10E et s'attaque à la résistance des 10,35E des 28 mars et 10 avril dernier.

En cas de succès confirmé (implique une clôture au-delà de 10,40E), le prochain objectif sera le comblement de l'ex-'gap' des 11,29E du 28 février.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +4.27%