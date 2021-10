Air France renforce son offre pour la saison hiver 2021

(AOF) - Dans le cadre de la levée des restrictions de voyage et de la reprise du trafic vers de nombreuses destinations, Air France (groupe Air France-KLM) a décidé de renforcer son offre pour la saison hiver 2021. Entre octobre 2021 et mars 2022, jusqu’à 182 destinations seront ainsi proposées (87 en long-courrier et 95 en court- et moyen-courrier), avec 23 nouvelles liaisons par rapport à 2020.

Dans le cadre de la levée des restrictions pour les voyageurs vaccinés attendue en novembre prochain, Air France renforcera progressivement son offre de et vers les Etats-Unis.

La compagnie y dessert 11 destinations (New York JFK, Boston, Washington DC, Détroit, Atlanta, Chicago, Miami, Houston, Seattle, San Francisco, Los Angeles) avec jusqu'à 100 vols par semaine.

D'ici mars 2022, Air France prévoit de revenir à une offre correspondant à environ 90% de celle de 2019 (contre 50% à l'été 2021) en ajoutant des fréquences sur des destinations clés comme New York, Miami ou Los Angeles, et en utilisant des appareils de plus grande capacité.

Désastre financier

L'IATA chiffre à 118,5 milliards de dollars en 2020 les pertes cumulées des quelque 290 compagnies aériennes internationales. Ces pertes représentent davantage que durant toutes les précédentes crises cumulées depuis la fin de la Seconde guerre mondiale

Le chiffre d'affaires de 328 milliards sera en chute de 60% cette année. Les pertes du secteur devraient encore atteindre 38,7 milliards en 2021. L’an prochain le chiffre d'affaires devrait être encore inférieur de 50 % à celui de 2019 (838 milliards de dollars).

Le niveau médian de trésorerie, établi par les données de l'association, est particulièrement préoccupant. S’établissant à 8,5 mois, il permettrait aux compagnies aériennes de tenir jusqu'à l'été 2021, en tenant compte du rythme de consommation de cash de 13 milliards de dollars en octobre et d’un niveau autour de 6,8 milliards par mois au premier semestre 2021.