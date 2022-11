Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France: remboursement anticipé de 1 milliard d'euros information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 18:08









(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce avoir procédé ce jour au remboursement anticipé de 1 milliard d'euros de l'encours de 3,5 milliards d'euros du prêt garanti par l'Etat français (PGE)



' Le solide redressement des performances opérationnelles du Groupe sur les neuf premiers mois de l'année lui permet d'accélérer le remboursement de certains financements obtenus dans le cadre de la crise du Covid-19 ' indique le groupe.



En décembre 2021, Air France-KLM avait déjà procédé au remboursement anticipé de 500 millions d'euros de l'encours initial de 4 milliards d'euros du PGE.



Avec ce nouveau remboursement de 1 milliard d'euros, l'encours total du PGE est ainsi ramené à 2,5 milliards d'euros.





Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris +1.75%