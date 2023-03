Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France: rembourse 300 ME à l'Etat français information fournie par Cercle Finance • 17/03/2023 à 18:15









(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce avoir procédé au remboursement de 300 millions d'euros sur l'encours de 600 millions d'euros d'obligations hybrides perpétuelles détenues par l'État français,



Le groupe a atteint ainsi le seuil de 75% de remboursement de l'aide d'Etat à la recapitalisation octroyée lors de la crise du Covid-19.



Air France-KLM annonce également le refinancement de 320 millions d'euros par l'émission de nouvelles obligations hybrides perpétuelles auprès de l'État français.





Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -1.81%