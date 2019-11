Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France : quatre nouvelles fréquences vers Alger Cercle Finance • 14/11/2019 à 11:42









(CercleFinance.com) - Air France proposera quatre nouvelles fréquences vers Alger (Algérie) au départ de Paris-Orly dès le 2 janvier 2020. Alger sera opérée par Air France depuis Paris-Orly quatre fois par semaine en Airbus A319, d'une capacité de 143 sièges. Cette nouvelle offre s'ajoute aux 27 vols hebdomadaires opérés depuis Paris-Charles de Gaulle, soit au total plus de 30 vols entre Paris et Alger. Cette nouvelle route proposée par Air France est complémentaire à celle de Transavia : 3 vols par semaine opérés au départ de Nantes et 2 vols par semaine opérés au départ de Lyon.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +0.49%