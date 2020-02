Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France prolonge la suspension de ses vols vers Shanghai et Pékin Reuters • 06/02/2020 à 10:57









PARIS, 6 février (Reuters) - Air France AIRF.PA a prolongé jeudi jusqu'au 15 mars la suspension de l'ensemble de ses vols à destination de Shanghai et Pékin en raison de l'épidémie de coronavirus. A compter du 16 mars, précise la compagnie aérienne dans un communiqué, Air France et KLM prévoient de reprendre progressivement et en fonction de l'évolution de la situation leurs opérations au départ et à destination de Shanghai et Pékin en assurant en alternance un vol quotidien vers chaque destination. Shanghai et Pékin seront reliées quotidiennement à l'Europe, via Paris avec Air France ou Amsterdam avec KLM, en fonction du jour d'opération. Le retour au programme de vols normal est prévu le 29 mars 2020. La reprise des vols Air France au départ et à destination de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, est également prévue le 29 mars. (Henri-Pierre André, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -3.34%