Air-France : prochain support probablement pas avant 2,30E

(CercleFinance.com) - Air-France décroche de -5% sous 2,62E (nouveau plancher historique) et porte son repli hebdo à -16%. L'accélération baissière en direction de 2,30E se poursuit : il s'agit de l'objectif induit par la 'règle du balancier' en sortie de 'flag' 2,80/3,29E).

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -2.12%