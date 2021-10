Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France : préserve in extremis les 4E information fournie par Cercle Finance • 06/10/2021 à 17:33









(CercleFinance.com) - Air-France qui perd 16% en 1 semaine (depuis le pullback sous 4,74E du 28/09) préserve in extremis les 4E mais reste inscrit dans une dynamique baissière qui pourrait ramener le titre vers le support des 3,8E des 15 et 19/07, le 20/08 puis le 15/09.

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -3.45%