Air France : présente un nouveau salon à Paris-Orly

(CercleFinance.com) - Air France annonce l'ouverture de son nouveau salon dédié aux vols long-courriers, au départ du terminal 3 de l'aéroport de Paris-Orly pour ses clients Business et membres Flying Blue Elite Plus. Le salon de 720m2 a été réalisé exclusivement pour les clients à destination de Cayenne (Guyane), Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Saint-Denis de la Réunion (La Réunion) et New York (Etats-Unis), ainsi qu'Alger (Algérie), destination moyen-courrier. Ce nouveau salon Air France offre une capacité d'accueil de 120 sièges. ' Ce vaste salon comprend un espace de détente chaleureux avec de larges assises. Grâce à des alcôves, les clients peuvent au choix s'isoler un instant ou bien partager un moment de convivialité. Un espace privé, plus feutré, est également dédié aux clients Ultimate ' indique la compagnie.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -1.35%