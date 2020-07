Air France : perte de -4 413 ME au 1er semestre 2020

(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 1 182 millions d'euros au 2ème trimestre 2020, en baisse en baisse de 5 839 millions par rapport à l'année dernière. Le résultat d'exploitation est en repli de -1 976 ME à - 1553 ME.

L'EBITDA s'inscrit à -780 ME, en repli de -1 947 ME et le résultat net ressort à -2 612 millions d'euros, dont une dépréciation des Airbus A380 et A340 de respectivement -520 et -72 millions d'euros.

Sur le 1er semestre, le chiffre d'affaires est de 6 201 ME en baisse de 52,2%. L'EBITDA est de -840 ME et le résultat net part du groupe ressort à -4 413 ME en repli de -4 186 ME.

' Le Groupe a poursuivi la réduction de son plan de dépenses d'investissement pour 2020 de -0,3 milliard d'euros supplémentaires pour atteindre 2,1 milliards d'euros. Il s'agit d'une réduction de -1,5 milliard d'euros par rapport à l'objectif initial de 3,6 milliards d'euros pour 2020. Le Groupe prévoit un EBITDA négatif significatif au second semestre 2020 ' indique la direction.