Air France : offre Business sur son réseau domestique

(CercleFinance.com) - Air France étend dès aujourd'hui son offre Business aux clients de son réseau domestique, au départ de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et des régions françaises. Elle est également proposée sur les vols court-courriers reliant les régions françaises aux destinations internationales. Les clients Business en correspondance sur un vol long- et moyen-courrier depuis/vers les villes françaises bénéficient désormais sans surcoût d'un service premium harmonisé sur l'ensemble de leur parcours. Air France devient ainsi la seule compagnie aérienne à proposer une offre Business en France.

