Air France: nouvelle liaison directe avec New York information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 14:46

(CercleFinance.com) - La compagnie assurera toute l'année une liaison directe quotidienne entre son hub de Paris-Charles de Gaulle et l'aéroport de New York-Newark Liberty (EWR) à compter du 12 décembre 2022.



Les vols seront opérés en Boeing 777-200 d'une capacité de 280 sièges (40 en cabine Business, 24 en Premium Economy et 216 en Economy) et équipés d'une connexion wifi.



New York-Newark Liberty sera la 18e destination d'Air France en Amérique du Nord cet hiver, avec Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, New York JFK, San Francisco, Seattle et Washington D.C aux Etats-Unis, Montréal, Toronto et Vancouver au Canada, et Cancún et Mexico City au Mexique.