Air France: nouvelle amélioration de l'offre La Première

(CercleFinance.com) - Air France annonce la poursuite de l'amélioration de son offre La Première. Alors que la compagnie prévoit de dévoiler l'hiver prochain sa nouvelle cabine La Première, elle annonce la création d'un nouveau vestibule et de vastes suites pour l'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 dont Air France est partenaire officiel.



Dès cet été, les clients seront accompagnés vers un nouveau vestibule. Dédié à la réalisation des formalités liées au départ, cet espace de 570 m2 disposera de quinze places assises ainsi que de deux salons privés. Le vestibule accueillera également les clients à l'arrivée de leur vol, offrant la possibilité de se restaurer, se doucher et de récupérer ses bagages.



Une fois les formalités effectuées, chaque hôte sera accompagné au salon La Première via un parcours privé dédié, incluant le passage des contrôles de sûreté à l'abri des regards.



Conçu par l'architecte Didier Lefort, le salon La Première d'Air France est un espace exclusif de 1 000 m2. La gastronomie y est naturellement mise à l'honneur grâce à un menu et une carte des vins et champagnes signés par Alain Ducasse et ses équipes. Au coeur du salon, Air France propose également à ses clients un espace de soins Sisley.



La Première pourra bientôt réserver en option de véritables suites de près de 45 m2 chacune, attenantes au salon La Première. Trois suites seront ainsi disponibles et deux seront communicantes à la demande.



Air France dévoilera pendant la saison hiver 2024-25 une cabine La Première totalement repensée. Elle se veut la plus longue du marché, avec cinq hublots. Jusqu'à trois espaces de vie modulables et privatifs y seront proposés: un siège, une méridienne et un lit entièrement plat.





