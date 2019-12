Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France : nouveaux vols sur Monrovia au Liberia Cercle Finance • 09/12/2019 à 10:11









(CercleFinance.com) - Les clients d'Air France pourront à nouveau rejoindre Monrovia (Liberia) grâce à cinq vols par semaine dès le 20 avril 2020. Ces vols seront opérés en Airbus A330-200 d'une capacité de 224 sièges (36 en cabine Business, 21 en cabine Premium Economy et 167 en cabine Economy). Air France reliera Monrovia en continuation de Bamako (Mali) les lundis, mercredis et dimanches, et en vol direct les mardis et vendredis avant de rejoindre Bamako.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +0.05%