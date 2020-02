Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France : nouveau rebond vers les 9 E Cercle Finance • 30/01/2020 à 10:50









(CercleFinance.com) - Air France-KLM reprend le chemin de la hausse ce matin en direction des 9 E. La valeur pourrait tenter un nouvel assaut vers 12,10 E et 12,5 E qui est désormais le prochain objectif. Le titre affiche un repli de près de 14% depuis le 1er janvier.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -1.25%