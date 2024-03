Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France: nouveau fauteuil pour les Embraer 190 information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 15:45









(CercleFinance.com) - La compagnie et sa filiale régionale préparent le renouvellement des cabines de l'ensemble des Embraer 190 proposées par HOP!.



Pour concevoir les futurs fauteuils de l'appareil, Air France s'associe à Expliseat, fabricant français d'un siège innovant en fibre de carbone et en titane offrant un design léger et durable, tout en améliorant son confort, sa robustesse et ses fonctionnalités.



L'ensemble de l'harmonie de la cabine sera également revu aux couleurs d'Air France, des cloisons de l'appareil à la moquette au sol.



Le réaménagement des Embraer 190 débutera sur le site de maintenance de HOP! à Clermont-Ferrand après l'été. Le premier avion ainsi revisité s'envolera à l'automne 2024.





