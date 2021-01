Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France : Michelin comme fournisseur exclusif Cercle Finance • 22/01/2021 à 11:19









(CercleFinance.com) - Air France sélectionne le groupe Michelin comme fournisseur exclusif de pneumatiques pour sa flotte d'avions. Le Groupe Michelin équipera les appareils court, moyen et long-courrier de la compagnie avec des pneus neufs ou rechapés notamment produits dans l'usine française de Saint Doulchard à Bourges. Air France et Michelin étendront par ailleurs leur partenariat aux services et au digital. Michelin proposera à Air France des solutions de ses filières de recyclage innovantes, de ses résines écologiques haute performance, ou encore de ses capacités d'impressions 3D métal ou plastique. ' Ces initiatives contribueront à l'atteinte des objectifs ambitieux que s'est fixé Air France en matière de développement durable, dont la réduction de 50% de ses émissions de CO2 par passager-kilomètre d'ici à 2030 ' indique le groupe.

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -4.44%